Beşiktaş anlaştı iddiası: Kassoum Ouattara
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı ve siyah-beyazlıların Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Transfer döneminde eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk adayı olmak isteyen Beşiktaş, sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve 21 yaşındaki futbolcuyla anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.
OUATTARA İLE ANLAŞMA TAMAM!
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladı.
Monaco ile bonservis bedeli üzerinde görüşmelerin hızlandığı ve iki takımın yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir bedel üzerinde şartları görüştüğü kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 24 maça çıkan Fransız sol bek, 4 asistlik performans sergiledi ve 1.363 dakika sahada kaldı.
Monaco oyuncuyu 2023 devre arasında Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.