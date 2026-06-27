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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş anlaştı iddiası: Kassoum Ouattara

        Beşiktaş anlaştı iddiası: Kassoum Ouattara

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı ve siyah-beyazlıların Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Transfer döneminde eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk adayı olmak isteyen Beşiktaş, sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.

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        Bu doğrultuda siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve 21 yaşındaki futbolcuyla anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

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        OUATTARA İLE ANLAŞMA TAMAM!

        Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladı.

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        Monaco ile bonservis bedeli üzerinde görüşmelerin hızlandığı ve iki takımın yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir bedel üzerinde şartları görüştüğü kaydedildi.

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        Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 24 maça çıkan Fransız sol bek, 4 asistlik performans sergiledi ve 1.363 dakika sahada kaldı.

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        Monaco oyuncuyu 2023 devre arasında Amiens'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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        PTT-HGS sayfasının sahtesini yaptılar. Zararlı yazılımla telefona sızdılar. 101 milyon kişisel veri ele geçirdiler. Reklamı kapatırken telefona sızdılar. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

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