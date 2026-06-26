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        Haberler Objektife Takılanlar Oliver McBurnie Bodrum'da

        Oliver McBurnie Bodrum'da

        Premier Lig ekiplerinden Hull City forması giyen Oliver McBurnie, iki kızının annesi ve nişanlısı Niamh Fitzgerald ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        Oliver McBurnie Bodrum'da

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hull City'nin golcü futbolcusu Oliver McBurnie, sezonun yorgunluğunu atmak için 2025 yılında nişanlandığı, iki kızının annesi Niamh Fitzgerald ile Bodrum'da enerji depoluyor.

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        30 yaşındaki İskoç futbolcu ve sevgilisi, Türkbükü'nde oldukça sakin bir gün geçirerek güneşin tadını çıkardı.

        Dinlendikten sonra vakit buldukça cep telefonuyla ilgilenen Oliver McBurnie, aralıklarla Niamh Fitzgerald ile sohbet ederek günün keyfini çıkardı.

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        #Hull City
        #Oliver McBurnie
        #Niamh Fitzgerald
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