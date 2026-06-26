Oliver McBurnie Bodrum'da
Premier Lig ekiplerinden Hull City forması giyen Oliver McBurnie, iki kızının annesi ve nişanlısı Niamh Fitzgerald ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor
Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:32 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hull City'nin golcü futbolcusu Oliver McBurnie, sezonun yorgunluğunu atmak için 2025 yılında nişanlandığı, iki kızının annesi Niamh Fitzgerald ile Bodrum'da enerji depoluyor..png
30 yaşındaki İskoç futbolcu ve sevgilisi, Türkbükü'nde oldukça sakin bir gün geçirerek güneşin tadını çıkardı.
Dinlendikten sonra vakit buldukça cep telefonuyla ilgilenen Oliver McBurnie, aralıklarla Niamh Fitzgerald ile sohbet ederek günün keyfini çıkardı..png
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