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        AK Parti kampa giriyor

        Kuruluşunun ardından 25 yılı geride bırakan AK Parti, bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa girecek. Üç gün sürecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Kampın teması "Çeyrek asırlık destan AK Parti" olarak belirlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        AK Parti kampa giriyor

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Sakarya'nın Sapanca ilçesine gerçekleşen olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tema, "Çeyrek asırlık destan AK Parti" olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalışma kampında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.

        Kabine üyelerinin, milletvekillerinin ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan kamp, üç gün sürecek.

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