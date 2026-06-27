Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Sakarya'nın Sapanca ilçesine gerçekleşen olan AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tema, "Çeyrek asırlık destan AK Parti" olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılış konuşmasıyla başlayacak olan çalışma kampında, "Parti Politikaları", "Ortak Akıl", "TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri" ile "Genel İstişare ve Değerlendirme" oturumları yapılacak.

Kabine üyelerinin, milletvekillerinin ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek olan kamp, üç gün sürecek.