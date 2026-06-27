Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu 9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!

        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından 9 il için yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise iç ve batı bölgelerde normallerin 5 derece üzerinde seyredecek. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAK ETKİSİNİ GÖSTERECEK

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından sağanak ve fırtına uyarısıyla "sarı" alarm verilen 9 ilimiz şöyle: Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon (Sağanak); İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale (Fırtına).

        REKLAM

        EGE VE MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 33, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 27, Parçalı bulutlu

        BARTIN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu

        KARS: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

        HAKKARİ: 28, Parçalı çok bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erhan Karaal'ın aracına takip cihazının takıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        İspanya tek golle kazandı
        İspanya tek golle kazandı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"