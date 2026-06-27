Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAK ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından sağanak ve fırtına uyarısıyla "sarı" alarm verilen 9 ilimiz şöyle: Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon (Sağanak); İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale (Fırtına).

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EGE VE MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 33, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 32, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 27, Parçalı bulutlu

BARTIN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 28, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu

KARS: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

HAKKARİ: 28, Parçalı çok bulutlu