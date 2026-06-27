9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından 9 il için yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Sıcaklık ise iç ve batı bölgelerde normallerin 5 derece üzerinde seyredecek. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAK ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
9 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından sağanak ve fırtına uyarısıyla "sarı" alarm verilen 9 ilimiz şöyle: Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon (Sağanak); İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale (Fırtına).
EGE VE MARMARA'DA FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 33, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 36, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 32, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 30, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 27, Parçalı bulutlu
BARTIN: 31, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu
KARS: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık
HAKKARİ: 28, Parçalı çok bulutlu