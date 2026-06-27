Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden "Mavi Köpekbalıkları", gruptaki 3 maçında da berabere kalarak 3 puanla İspanya'nın ardından ikinci oldu ve son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Son 32 turuna yükselebilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Suudi Arabistan, üst üste ikinci maçında da gol atmayı başaramadı. Gruptaki puanını 2'ye çıkaran Yeşil Burun Adaları , C Grubu'nu son sırada tamamladı.

Yeşil Burun Adaları ise aldığı 1 puanla toplam puanını 3'e yükselterek, 7 puanla grup lideri olan İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı ve adını son 32 turuna yazdırdı. Bu sonuçla Suudi Arabistan ve Uruguay turnuvaya veda etti.

Karşılaşmaya topa sahip olarak başlayan Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları'nın disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı. İlk tehlikeli atak 16. dakikada geldi. Salem Al-Dawsari'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş savunmaya çarparak etkisini yitirdi.

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Yeşil Burun Adaları ilk önemli fırsatını ise 22. dakikada yakaladı. Semedo'nun sert şutunda kaleci Mohammed Al-Owais gole izin vermedi.

Suudi Arabistan, 32. dakikada sakatlık nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Hassan Tambakti, yaşadığı kas sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Ali Lajami'ye bıraktı.

İkinci yarıda daha etkili bir görüntü sergileyen Yeşil Burun Adaları, 48. dakikada Monteiro ve 50. dakikada Kevin Pina ile gole yaklaştı. Ancak ilk pozisyonda Al-Owais gole izin vermezken, ikinci şutta top direğin yanından auta çıktı.

Teknik direktör Georgios Donis, hücum hattını güçlendirmek amacıyla ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyuna müdahale etti. Oyuna sonradan dahil olan Mohammed Abu Al-Shamat, 67. dakikada ceza sahası dışından şansını denese de kaleci topu kontrol etti.

dakikada Yeşil Burun Adaları bir kez daha gole yaklaştı. Larus Duarte'nin karşı karşıya pozisyonundaki vuruşunu Mohammed Al-Owais kurtararak takımını oyunda tuttu.

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet golünü arayan Suudi Arabistan, rakip kalede istediği baskıyı kuramadı. Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken Suudi Arabistan, üç maç sonunda 2 puanla Dünya Kupası'na veda etti.

GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKTI

Yeşil Burun Adaları, turnuvada 2 kez şampiyon olan Uruguay ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi Suudi Arabistan'ı grupta geride bıraktı. İki ülke, turnuvayı 2 puanla tamamladı.

Pedro Leitao Brito yönetimindeki Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Miami Stadı'nda oynanacak son 32 turunda son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Afrika'nın batı kıyısında 10 adadan oluşan ve nüfusu 525.000'in altında olan Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldıkları turnuvada grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi.

Curaçao ve İzlanda'dan sonra turnuvaya katılan en küçük ülke olan Yeşil Burun Adaları, Afrika elemelerinde de Kamerun ve Angola gibi ülkeleri geride bırakmış, grup lideri olarak Dünya Kupası biletini almıştı.

SLOVAKYA'DAN SONRA İLK

Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı 2010 Dünya Kupası'nda gruptan çıkan Slovakya'dan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Teknik direktör Brito'nun öğrencileri, 1998 Dünya Kupası'nda Şili'den sonra 3 beraberlikle eleme turuna kalan ilk takım olmayı başardı.

HASSAN AL TAMBAKTİ, 30. DAKİKADA FENALAŞTI

Suudi Arabistanlı savunma oyuncusu Hassan Al Tambakti, 30. dakikada etrafında kimse yokken fenalaşarak yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine Ali Lajami oyuna girdi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.