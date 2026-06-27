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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Uruguay: 0 İspanya: 1 | MAÇ SONUCU

        Uruguay: 0 İspanya: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubunda Uruguay ve İspanya takımları, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşılaştı. İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek H Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. İspanya grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi. Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalarak 3 puana ulaştı ve averajla ikinci sırayı alıp tur atladı. Uruguay ve Suudi Arabistan ise grup aşamasında turnuvaya veda etti. H Grubu'nu lider tamamlayan İspanya, J Grubu ikincisi ile eşleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 05:49 Güncelleme:
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        İspanya tek golle kazandı

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir mücadeleye sahne olurken, İspanya aradığı golü 42. dakikada buldu. Alex Baena'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta, Marcos Llorente'nin hazırladığı pozisyon golle sonuçlandı ve İspanya soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Uruguay'da teknik ekip, orta saha ve hücum hattına müdahalelerde bulundu. Dakikalar ilerledikçe iki takım da kadrosunda rotasyona giderken, İspanya teknik heyeti Dani Olmo, Ferran Torres ve Nico Williams gibi isimleri oyuna alarak skor üstünlüğünü korumayı hedefledi.

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        Uruguay'da Juan Sanabria, Guillermo Varela ve Nicolas De La Cruz sarı kart görürken, İspanya'da Alex Baena da hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

        Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Uruguay 10 kişi kaldı. 90+5. dakikada Agustin Canobbio doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Uruguay mücadeleyi eksik tamamladı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanya grup aşamasını lider tamamlarken, Uruguay ise H Grubu'ndaki mücadelesini mağlubiyetle noktaladı.

        İSPANYA KİMİNLE EŞLEŞECEK?

        H Grubu'nu lider tamamlayan İspanya, J Grubu ikincisi ile eşleşecek.

        J Grubu'nda son maçlar henüz tamamlanmadığı için ikinci sırayı alacak takım belli değil. Grupta yer alan takımlar:

        Arjantin

        Avusturya

        Cezayir

        Ürdün

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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