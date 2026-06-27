Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya: Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra sponsoru oldukları ABD'nin de maçlarını yakından takip eden Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Los Angeles'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ulukaya, Fenerbahçe'yle yaptığı sponsorluk anlaşmasının kendisi açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, "Chobani ismini statta görünce yüreğim cız ediyor. Fenerbahçe benim çocukluğuma verdiğim bir hediyedir. Benim için Fenerbahçe ve milli takım çok duygusaldır. Erzincan'da büyüdüğümüzde içimizde büyüttüğümüz bir Fenerbahçe vardı. Şimdi o statta Chobani ismini görmek çok farklı bir duygu. Çocuklarımla gidiyorum, doğduklarından bu yana 6 ayda bir formaları gelirdi, şimdi formalarında Chobani yazıyor. Bu hayatta her şey olabilir. Hayatın en güzel yanı bu sürprizlerle dolu olması. Erzincan'ın bir kasabasında doğup büyüyüp Amerika'ya gelip sonrasında Chobani'yle Fenerbahçe'de yer almak çok farklı bir duygu. Bu işin bir de diğer tarafı var. Fenerbahçe aracılığıyla memlekete dönmenin ayrı bir hazzı var. Ben Türkiye'ye Fenerbahçe'yle döndüm, Ali başkanın davetiyle. Fenerbahçe'den sonra daha başka şeyler olmaya başladı, biz oraya yerleşmeye başladık, çocuklarım memleketime gidip gelmeye başladı. Şimdi Erzincan'a gideceğim. İşin güzel tarafı bu, Fenerbahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kupası maçlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Ulukaya, "Milli takımın ABD'deki maçlarını izledim. Tabii burukluk var. Dört gözle milli takımı burada bekliyorduk. Ama bu Dünya Kupası'nın çok güzel bir havası var. Herkes takımlarını destekliyor. Bizim maçlarda herkes sokakları kırmızıya çevirdi. Skorlar tabii ki çok önemli ama bunun yanında buradaki ortam ve havanın da keyfi başka." açıklamasında bulundu.

"FUTBOLUN GÜZEL TARAFI İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMESİ"

Dünya Kupası'nda favorisinin ABD olduğunu dile getiren Ulukaya, kurucusu olduğu Chobani'nin uzun yıllardır ABD Milli Futbol Takımı'nın gıda sponsoru olduğunu belirtti.

ABD'nin gruptan lider çıktığına dikkati çeken Ulukaya, "Şimdi son 32 turu var, ardından son 16 turu var. Bu iki maç da ABD'nin batı yakasında olacak. Ayrıca Fransa çok iyi görünüyor. Eşim Fransız, onların da 2 maçına gittim. Bakıyorsunuz Yeşil Burun Adaları var, sürprizlere imza atıyor. Bazı üzücü sürprizler de var bizim başımıza gelenler gibi. Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Sponsorluğumuzda Los Angeles'ta 'Turkish Vibe Zone' açıldı, aynı zamanda ABD'nin sponsoruyuz. Evimde 3 forma var, birisi Türkiye, birisi ABD, birisi Fransa forması. Futbolun güzelliği bu. Futbolun güzel tarafı insanları bir araya getirmesi. Her maça gittiğimizde taraftarlar yan yana oturup ülkelerini destekliyor. Bunun yanında o kadar güzel bir ortam oluşuyor ki bayram havası gibi. İnsanlığın bir araya gelip beraber kutlama yaptığı bir ortam oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin kendisini ve tüm dünyayı şaşırttığını vurgulayan Ulukaya, "Bu kadar güzel bir takım, kaliteli oyuncular... San Francisco'daki Paraguay maçında tam anlamıyla kilitlendiler. Ortamın getirdiği stres ve baskının da etkisi oldu. Futbolcular canla başla uğraştılar, 90 dakika tek kale oynadılar, yüreklerini ortaya koydular. Ama futbol böyle. Türk Milli Takımı'nı ben ilk kez bu sene Romanya karşısında İstanbul'da izlemiştim. Bütün futbolcularımız çok iyi. Ben öyle ayırt edemem. Türk Milli Takımı'ndaki bütün futbolcular yıldız oyunculardır." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE DESTEĞİMİZ KOŞULSUZ"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'la seçimden sonra görüştüğünü dile getiren Hamdi Ulukaya, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli ekibin maçlarına gideceğini söyledi.

İlk fırsatta İstanbul'a gideceğinin altını çizen Ulukaya, "İstanbul'a gittiğimde Chobani Stadyumu'na gidip Aziz başkanı ve yönetimi ziyaret edeceğim. Biz Fenerbahçe'nin sponsoruyuz. Ben bir taraftarım ve Fenerbahçe kimi seçerse biz onu destekleriz. Bizim Fenerbahçe'ye desteğimiz koşulsuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını aktaran Ulukaya, "Güzel bir birliktelik oluştu. İsmail hoca geldi. İyi transferler de olur. Aziz başkan bu işi biliyor. Önemli olan hepimiz bir arada olalım. Fenerbahçe çok duygusal bir yer, bizim milli takımımız gibi. Hep beraber olursak Fenerbahçe'nin önü açılır. En önemli konu takım olmak. Bunun içinde tabii ki futbolcular önemli ama takım olabiliyorsanız sonrası gelir. Taraftar ve camia da birlikte olursa, bunun önemi daha fazla. Çok fazla yıldız futbolcudan ziyade iyi bir takımın oluşmasından yanayım. Tabii ki yıldız oyuncuların da etkisi var." şeklinde konuştu.