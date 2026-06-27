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        Haberler Dünya Son dakika İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik

        Son dakika İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik

        İran: Silahlı kuvvetler, ABD güçleriyle bağlantılı hedeflere savunma amaçlı saldırılar düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik

        İran, ABD hava saldırılarının ülkenin güney kıyısındaki çeşitli noktaları hedef aldığını ve savaşı sona erdiren mutabakatı ihlal ettiğini söyleyerek, ABD bağlantılı bazı hedeflere savunma amaçlı saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

        İran, Körfez'in güney kıyısındaki ülkeleri, topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.

        İran Dışişleri: ABD mutabakatı ihlal etti

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Sirik kenti başta olmak üzere İran’ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.

        İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."

        Açıklamada ayrıca, İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Trump: İran ateşkesi anlamsızca ihlal etti

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait dronların Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savundu.

        Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

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