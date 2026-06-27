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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Süper Lig'de biten tüm transferler! (2026-2027 yaz transfer dönemi atılan tüm imzalar)

        Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere diğer tüm ekipler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Transferlerde resmi açıklamalar da gelmeye başladı. İşte Süper Lig'de 2026-2027 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        1

        Edin Visca | Trabzonspor -> Başakşehir

        2

        Fatih Kaya | Wehen Wiesbaden -> Samsunspor

        3

        Siaka Bakayoko | Amiens -> Çaykur Rizespor

        4

        Zakaria Ariss | Bastia -> Çaykur Rizespor

        5

        Habib Keita | Clermont -> Kocaelispor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        6

        Sékou Koïta | CSKA Moskova -> Gençlerbirliği (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        7

        Ermal Krasniqi | Sparta Prag -> Amed

        8

        David Bates | Standard Liege -> Amed

        9

        Amara Diouf | Kulüpsüz -> Fenerbahçe

        10

        Onurcan Piri | Kayserispor -> Kocaelispor

        11

        Vedat Muriqi | Mallorca -> Fenerbahçe

        12

        Ruslan Malinovskyi | Genoa -> Trabzonspor

        13

        Saba Kharebashvili | Dinamo Tiflis -> Başakşehir

        14

        Andre Henrique | Grêmio -> Göztepe

        15

        Uğur Kaan Yıldız | Göztepe -> Kocaelispor

        16

        Noah Saviolo | Vitoria -> Trabzonspor

        17

        Ernest Muci | Beşiktaş -> Trabzonspor (Satın alma opsiyonu kullanıldı)

        18

        Sinclair Armstrong | Bristol City -> Göztepe

        19

        Sidney Lopes Cabral | Benfica -> Trabzonspor

        20

        Michal Karbownik | Hertha Berlin -> Başakşehir

        21

        Elson Mendes | Sochaux -> Kasımpaşa

        22

        Kenan Kurtovic | NS Mura -> Kasımpaşa

        23

        Stann Elysee Dalo | USC Bassam -> Kasımpaşa

        24

        Matei Ilie | CFR Cluj -> Kasımpaşa

        25

        Emirhan Boz | Ayvalıkgücü Belediyespor -> Kasımpaşa

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