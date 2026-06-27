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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!

        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!

        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan, 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!

        Gaziantep'te, İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde iki grup arasında dün, karne dağıtım töreninin ardından çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        10. SINIFA GİDİYORDU

        DHA ve AA'da yer alan habere göre 10 sınıf öğrencisi olan ve karne gününde bıçaklanan Gönülalan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Çağlar Gönülalan, 16 yaşında hayata veda etti.
        Çağlar Gönülalan, 16 yaşında hayata veda etti.

        OLAYIN FAİLİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI

        Dün İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. (18) bıçakla Çağlar Gönülalan'ı yaralamıştı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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