Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan, 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Gaziantep'te, İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde iki grup arasında dün, karne dağıtım töreninin ardından çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
10. SINIFA GİDİYORDU
DHA ve AA'da yer alan habere göre 10 sınıf öğrencisi olan ve karne gününde bıçaklanan Gönülalan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Çağlar Gönülalan, 16 yaşında hayata veda etti.
OLAYIN FAİLİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI
Dün İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. (18) bıçakla Çağlar Gönülalan'ı yaralamıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.