Giresun'da kaza, geçen yıl 16 Kasım’da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi.

HASARLI KAZA YAŞANDI

Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu (38) yönetimindeki otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil çarpıştı.

ALDIĞI DARBE İLE YERE YIĞILDI

Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Coşkun, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü İhtiyaroğlu, tutuklandı.

KIZININ DESTEĞİYLE KANSERİ YENMİŞTİ

Yakalandığı akciğer kanserini, kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın 3 yıl süren tedavisi sonrası kazadan 1 hafta önce yenip, sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Giresun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

İhtiyaroğlu, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun’un aile fertleri ile taraf avukatları katıldı. Coşkun ailesi, sanığa en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasında iddiaları kabul etmeyerek “Yargıya güvenim sonsuz, olanlardan çok üzgünüm” diyen sanık İlhan İhtiyaroğlu’nu ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkum etti.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTENMİŞTİ"

Coşkun ailesinin avukatlarından Mutluay Çelik, kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, “Sürece ilişkin kamuoyunda çok yüksek bir duyarlılık gelişti. Bizimle beraber bütün Türkiye kamuoyu da bu davayı takip etti ve adil bir karar beklentisi içindeydi; açıkçası biz de öyleydik. Yargılamanın bir önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını verdi ve sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"KARAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Biz doğrusu sanığın kasten öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme olayın Türk Ceza Kanunu’nun 87/1 ve 87/4 maddelerinde belirtilen neticesi sebebiyle kasten ağırlaşmış kasten yaralama suçu olarak nitelendirdi ve sanığı 11 yıl hapis cezasına mahkum etti. Bu cezadan da herhangi bir indirim yapmadı.

Sanığın tutukluluk hali de şu anda devam ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Biz gerçekten de Abdullah Hoca'nın olay tarihinde meydana gelen saldırı sırasında herhangi bir kusur ve sorumluluğunun olmadığını biliyoruz” dedi.