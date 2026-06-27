Şanlıurfa'da olay, Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, silah sesi duyduklarını ve ardından bir kişinin sokaktan koşarak uzaklaştığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİ KANLAR İÇİNDE BULDU

DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, silah seslerinin geldiği belirtilen eve girdiklerinde Mehmet Doğan’ı (70) yerde kanlar içerisinde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, Mehmet Doğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Nevşehir nüfusuna kayıtlı olan ve yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra emekli olup Şanlıurfa’ya olan ilgisi nedeniyle bir yıldır kentte kiraladığı evde yalnız yaşayan Mehmet Doğan'ın cinayet şüphelisini bulmak için ekipler çalışma başlattı.

HURDA DEPOSUNDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Seyit Ali Sağır olduğunu belirledi. Kamberiye Mahallesi’ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edilen Sağır, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MUSKA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin ifadesinde, geceleri uyuyamadığı için ortak arkadaşının yönlendirmesiyle yaklaşık bir hafta önce Mehmet Doğan’ın yanına gittiğini, kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü. Sağır, bu durumdan kurtulmak amacıyla yeniden evine gittiği Doğan’ı, yaşanan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seyit Ali Sağır, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.