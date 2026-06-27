Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!

        Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!

        Galatasaray'da olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek projeler hakkında bilgi verirken; yönetim kurulu yetki istenen 11 maddeyi de kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!

        Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

        Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmesi gereken ama çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.

        Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki istedi. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı.

        REKLAM

        NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı, Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması, kulüp üyelik ücreti ile aidatına zam yapılması üyelerin onayına sunuldu.

        Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.

        MECİDİYEKÖY'DEN 1.5 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ta kulübe ait bölümlerin değerlendirilmesi için yetki aldı.

        REKLAM

        Otel olarak inşaatına başlanan ancak sonrasında konut projesine çevrilen Leo Residence'da bağımsız 180 bölümden 120'sinin teslimi temmuz ayında yapılacak. Özbek yönetimine hala kulüp bünyesinde bulunan 60 konut ve ticari alanın değerlendirilmesi için yetki verildi.

        Söz konusu alandan yaklaşık 1,5 milyar liraya gelir hedefleyen Galatasaray, bu kaynağı yürütülen projelerin finansmanına harcayacak.

        FLORYA'YA YENİ TESİS GELİYOR

        Galatasaray Kulübü, gayrimenkul projesi için çıktığı Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yeni spor tesisi inşa edecek.

        Sarı-kırmızılı kulüp, yaklaşık 80 dönümlük Florya arazisinin 60 dönümüne yakın bölümüne gelir paylaşımı modeliyle konut projesi yapılması için boşalttı.

        Kulüp, konut yapılacak alana komşu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe tahsis edilmiş 19,25 dönümlük alana yeni bir spor tesisi inşa edecek. Finansmanını Leo Residence ile Riva'daki ikinci faz konut projesinin geliriyle halletmeyi planlayan Özbek yönetimi, yaklaşık 750 milyon liraya mal olacak tesisi 2028'de bitirmeyi hedefliyor.

        KEMERBURGAZ'DA SIRA İKİNCİ FAZDA

        Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni yuvası Kemerburgaz'da ikinci faz için çalışmalar başladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nin arazisini konut projesiyle değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, futbol A takımını 2025'in başında Kemerburgaz'a taşıdı. Yaklaşık 130 dönümlük arazide ilk olarak A takım tesisi inşa edilirken, sıra futbol akademisi ile kadın futbol takımının kamp binası ile 4 sahanın yapımına geldi.

        Çalışmalara başlanan ikinci fazın bitirilmesi için genel kuruldan yetki alan yönetim, yaklaşık 1 milyar 150 milyon liraya mal olacak tesisi gelecek yıl içinde hizmete açmayı hedefliyor.

        ASLANTEPE VADİSİ, KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

        Tek aday olarak girdiği seçimli genel kurulda güven tazeleyen Dursun Özbek yönetimine, genel kurulda Aslantepe Vadisi'nin yapımı için yetki verildi.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı kulüp, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanında Vadistanbul'a inen yaklaşık 60 dönümlük arazide büyük bir tesisleşme hamlesine girişti. 165 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak komplekste 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak.

        Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak. Galatasaray Kulübü, Aslantepe ile amatör branşlardaki sportif başarıyı artırırken yönetim ve işletme giderlerinden tasarruf sağlamayı da amaçlıyor.

        Yaklaşık 230 milyon dolar maliyet öngörülen kompleksin birinci fazının 2028'de, ikinci fazının ise 2030'da tamamlanması hedefleniyor. Yönetim kurulu, projenin finansmanını Mecidiyeköy ve Riva'dan gelecek gelir, sponsorluklar, tesislerin isim hakkı anlaşmaları ve proje maliyetinin yüzde 30'unu geçmeyecek tutarda kredi ile çözecek. Yönetim kurulu, inşaatın ilerletilmesi için üyelerin yetkisini aldı.

        HASNUN GALİP YENİDEN YAPILACAK

        Galatasaray Kulübünün Beyoğlu'nda bulunan eski kulüp binası yeniden inşa edilecek.

        Sarı-kırmızılıların 2004 yılına kadar kulüp binası olarak kullandığı Beyoğlu Hasnun Galip Sokak'taki ananevi kulüp merkezi, yıkılıp yeniden inşa edilecek veya güçlendirilecek.

        REKLAM

        Kulüp kaynaklarıyla yapılacak yaklaşık 2 bin metrekarelik binanın 2027'de bitirilmesi planlanıyor. Projenin Galatasaray'a maliyeti 150 milyon lirayı geçecek.

        RİVA'DA TİCARİ ALAN VE BÜYÜKÇEKMECE'DE SPOR TESİSİ

        Yeni yönetim kurulu, Riva'daki yeni arazi ile Büyükçekmece'deki arazi için gerekli işlemleri yürütmek amacıyla yetki aldı.

        Galatasaray Kulübü, Riva'da ikinci faz konut inşaatı süren arazisine komşu 28 dönümlük ticari alanın kulübe kazandırmak için çalışmaları yürütüyor. Tapu işlemlerinin yapılması için genel kurulda yetki oylamasında olumlu sonuç çıktı.

        Büyükçekmece'de uzun süredir kulüp kullanımında 106 dönümlük spor arazisinde çok branşlı altyapı tesisleri kurulacak. Yönetim kurulu, imar çalışmaları süren araziyle ilgili idari işlemler ve proje çalışmalarının yürütülmesi için yetki aldı.

        BASKETBOL AŞ İÇİN YETKİ OYLAMASI

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yakın zamanda hayata geçirilecek NBA Avrupa organizasyonunda yer alabilmek için kritik eşikte.

        REKLAM

        Erkek basketbol branşının sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla Galatasaray Basketbol AŞ'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için yetki verildi.

        Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, ayrıca Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ’nin çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla halka arz işlemlerinin yapılması, 2026-2027 hesap dönemi için giriş ve yıllık ödentilerine yüzde 25 zam uygulanması ile çeşitli tesislerdeki ticari alanların kiraya verilmesi için yetki aldı.

        "TOPLAM YATIRIM TUTARI 250 MİLYON DOLAR"

        Dursun Özbek, genel kurulda yetki istenen maddelerle ilgili detaylı sunum yaparak, "Yetki istediğimizin gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolar. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon avro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 26 Haziran 2026 (Bizim Çocuklar Galibiyetle Veda Etti)

        Bizim çocuklar galibiyetle veda etti. ABD maçının oyuncusu Arda Güler oldu. Arda Güler ABD maçında tarihe geçti. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi