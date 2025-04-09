İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı “mali suçlar” soruşturması kapsamında "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

“SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN BİR ÖRGÜTTEN SÖZ EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Habertürk TV'den Emine Derya'nın haberine göre; Çalık’ın avukatları Fatih Selami Mahmutoğlu, Ali Mesut Seçkin, Serra Karadeniz Köse, Selin Demirtaş Işıka, Zeynep Serra Mahmutoğlu, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sundukları itiraz dilekçesinde, “Somut olayda örgüt yapısını teşkil eden şartlar bulunmamakta olup suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütten söz edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla müvekkilin suç örgütü üyesi olduğuna yönelik iddia son derece isabetsizdir” ifadelerine yer verildi.

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“EN YAKIN RAKİBİNE KARŞI 42 BİN OY FARKLA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SEÇİLMİŞTİR”

Çalık’ın örgüte üye olma iradesini yansıtan hiçbir delilin bulunmadığına dikkat çekilen dilekçede, “Bunun yerine, gizli tanığa ait, hukuki manada hiçbir karşılığı bulunmayan ifadelerle müvekkilin sözde suç örgütüne üye olduğu isnadında bulunulmaktadır. Kanaatimizce bu durum kabul edilemez niteliktedir. Müvekkil, Beylikdüzü ilçesine yapmış olduğu hizmetlerin bir karşılığı olarak partisinin Belediye Başkan Adayı olmuş ve halkın takdirleriyle de en yakın rakibine karşı 42 bin oy farkla Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“ZAFER GÜL İLE 2 YILDA 21 GÖRÜŞME YAPTI” Dilekçede, tanık iddialarının, ortak baz kayıtları ve HTS kayıtları ile doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi.Çalık hakkındaki iddiaların temelsiz olduğu vurgulanan dilekçede, "Bu kayıtların tarihi ve saati dahi belirtilmeden müvekkile soru olarak yöneltilmesi, örgüt teşkilini ortaya koymaktan çok uzak olup, temelsiz olduğunu ve örgütün amaçsal birliktelik unsurunun mevcut olmadığını ortaya koymaktadır" denildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın kolluk ifadesi sırasında Zafer Gül ve Uğur Güngör isimli şahıslarla ne tür bir ilişkisi bulunduğuna dair sorulan sorulara ilişkin ise, “Yine müvekkile HTS kayıtlarında Zafer Gül ile 21 kez görüşme yaptığı tespiti kendisine sorulmuştur. Soruda alıntılanan HTS kaydına göre bu 21 görüşmenin 14.01.2016-20.12.2017 tarihleri arasında yani yaklaşık 2 yıl içerisinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Müvekkil beyanında bu süreçte teknik koordinatör olduğunu, Zafer Gül’ün de inşaat firması sahibi olduğunu, kendisinin projeleriyle ilgili görüştüklerini ifade etmiştir.” dendi.

REKLAM “BİR SUÇ ÖRGÜTÜNDEN BAHSEDİLEMEZ” Avukatların sunduğu itiraz dilekçesinde Çalık'a yöneltilen suçlamalarla ilgili de detaylara yer verildi. Çalık’ın Beylikdüzü'nde görev yaptığı dönemde iş adamlarından icbar suretiyle para taleplerini görüşen kişi olduğu, Uğur Güngör’e baskı yaparak 13 adet daire vermeye zorladığı ve Çalık’ın da kendisine yapılan baskı neticesinde dairelerin devrini yapmak zorunda kaldığı iddiasına atıfta bulunuldu. Çalık'ın süreklilik unsurunu sağlayacak ve belirsiz sayıda irtikap suçunun işlenmesi maksadıyla örgüte üye olduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığına, somut olayda bir suç örgütünden bahsedilemeyeceğine vurgu yapıldı. “CEP TELEFONUNU KENDİ RIZASIYLA TESLİM ETTİ” Çalık’ın kaçma, delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme şüphesiyle herhangi bir somut davranışı olmadığı dilekçede ifade edilirken buna gerekçe olarak Çalık’ın konutunda arama yapılırken kolluk kuvvetlerine yardımcı olması ve şüpheli sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiğinde cep telefonunu kolluğa rızasıyla teslim ettiğine dikkat çekildi. Mehmet Murat Çalık’ın tutuklama kararının kaldırılması istendi.