Beylikdüzü’nde kültür-sanat sezonu başladı

BAKSM, yepyeni çehresiyle 3 Kasım Cumartesi günü, başarılı tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün rol aldığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ ile sanatseverlere kapılarını açtı. Kültür sanat sezonu boyunca tiyatro gösterileri, film gösterimleri, konserler ve kültürel aktivitelerle BAKSM, sanatın tüm renklerini sanatseverlerle buluşturacak.

TÜRK TİYATROSU’NUN EN SEVİLEN İSİMLERİ BEYLİKDÜZÜ’NDE

Beylikdüzü’nde yeni kültür sanat sezonu ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunla BAKSM’de start aldı. Yeni sezonun ilk etkinliğinde, 3 Kasım Cumartesi günü, saat 20:30’da Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü’nün oynadığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ seyirciyle buluştu. BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Kasım ayı boyunca Türk Tiyatrosu’nun sevilen isimlerini ağırlayacak. 9 Kasım’da Bir Delinin Hatıra Defteri ile Genco Erkal tiyatroseverlerin karşısında olacak. 17 Kasım’da ise Genco Erkal ile Tülay Günal’ı aynı sahnede buluşturan Yaşamaya Dair adlı müzikli gösteri sahnelenecek.

24 Kasım’da Türk Tiyatrosu’nun yaşayan üç efsane ismini bir araya getiren ‘Sanat’ adlı oyun, Öğretmenler Günü’ne özel öğretmenlere ücretsiz olarak sergilenecek. Oyunda ‘Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’ muhteşem performanslarıyla seyirciyi büyüleyecek. 25 Kasım’da ise ‘Hoş Geldin Boyacı’ adlı oyunda Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner gibi Türk Tiyatrosu’nun sevilen oyuncularının performansı izleyicileri çok güldürecek.

KASIM AYI BEYLİKDÜZÜ’NDE MÜZİK DOLU GEÇECEK

Kasım ayında, BAKSM Beylikdüzü Sahnesi müzik dünyasının ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. 11 Kasım Pazar günü, şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu müzikseverlere tadına doyulmaz bir konser verecek. 15 Kasım Perşembe günü ise Beylikdüzü’nün genç ve yetenekli müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, şef Hakan Tepeli yönetiminde müzikseverlere harika bir konser verecek. 16 Kasım Cuma günü ‘Günah Benim’ adlı şarkıyla iddialı bir çıkış yapan ve ‘Çukur’ dizisi için yazdığı ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkıyla büyük beğeni toplayan Türk Rap Müziği’nin sevilen ismi Eypio, BAKSM’de sevenleriyle buluşacak. 30 Kasım Cuma akşamı, Türk Halk Müziği’nin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, türkülerden oluşan bir repertuarla sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşatacaklar.

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