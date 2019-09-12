Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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