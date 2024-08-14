'Beyoğlu Günlükleri' başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi “Beyoğlu Günlükleri” adlı kültür sanat serisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Vedat Sakman

Beyoğlu’nun her an yaşayan atmosferini ve tarihini yansıtan “Beyoğlu Günlükleri”, semtin yeni cazibe mekânlarından Terra Santa Manastırı, Fransız Yetimhanesi, Casa Botter’in yanı sıra Narmanlı Han’ı da programına dâhil ediyor. 15 Ağustos Perşembe günü Terra Santa Manastırı’nda saat 19.00’daki Vedat Sakman konseriyle başlayan etkinliklerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.