Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda seyir halindeki takside yangın çıktı

        Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 00:25 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyoğlu'nda seyir halindeki takside yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        D.K. idaresindeki ticari taksi, Refik Saydam Caddesi'nde 3 yolcuyla seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale geldi.

        Taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Ekiplerin çalışmalarının ardından caddede trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"