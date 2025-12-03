Beyoğlu'nda seyir halindeki takside yangın çıktı
Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı
D.K. idaresindeki ticari taksi, Refik Saydam Caddesi'nde 3 yolcuyla seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale geldi.
Taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından caddede trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Fotoğraf: AA