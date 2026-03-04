Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Kocaelispor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'a 1-0 mağlup oldu. 57. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun golüne engel olamayan Kocaelispor, grubu 4 puanla 5. sırada tamamlayarak kupadan elendi. Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Süper Lig ekibini yenerek sürprize imza atsa da grubu 4 puanla 7. sırada bitirdiği için organizasyona veda eden diğer bir takım oldu. Kocaelispor'da top koşturan Rigoberto Rivas, 49. dakikada kırmızı kart gördü.
Giriş: 04.03.2026 - 22:25 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor, karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Beyoğlu Yeniçarşıspor oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı.
Kocaelispor'da forma giyen Rigoberto Rivas, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 5. sırada tamamlayan Kocaelispor ile 4 puanla 7. sırada bitiren Beyoğlu Yeniçarşıspor, kupaya veda etti.
