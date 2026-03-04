Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Kocaelispor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor'a 1-0 mağlup oldu. 57. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun golüne engel olamayan Kocaelispor, grubu 4 puanla 5. sırada tamamlayarak kupadan elendi. Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Süper Lig ekibini yenerek sürprize imza atsa da grubu 4 puanla 7. sırada bitirdiği için organizasyona veda eden diğer bir takım oldu. Kocaelispor'da top koşturan Rigoberto Rivas, 49. dakikada kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 22:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Kocaelispor, karşı karşıya geldi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Beyoğlu Yeniçarşıspor oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı.

        Kocaelispor'da forma giyen Rigoberto Rivas, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 5. sırada tamamlayan Kocaelispor ile 4 puanla 7. sırada bitiren Beyoğlu Yeniçarşıspor, kupaya veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"