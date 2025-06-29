Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu’nda gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 1 gün süreyle yasaklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beyoğlu’nda gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 1 gün süreyle yasaklandı

        Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 02:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 02:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyoğlu'nda etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ilçe genelinde 1 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 29.06.2025 günü içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 29.06.2025 günü saat 00.01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

        REKLAM

        Alınacak tedbirler kapsamında;

        -Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılması

        -Taksim Meydan, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi'nin ve İstiklal Caddesi'nin Tünel Meydanı'na kadar bariyerleme sureti ile bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına,

        -Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #Beyoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı