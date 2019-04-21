Kaza, saat 21:30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Dündar yönetimindeki 34 TFM 39 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Dündar yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Dündar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR ÖNCE İZLEDİ, SONRA YARDIM ETTİ

Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Çekici yardımıyla yoldan kaldırılan araç daha sonra çimlerin üzerine konuldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ilk önce o anları izlerken, daha sonra aracın düzeltilmesi için yardım etti. Düzeltildikten sonra çekiciye konulan araç daha sonra otoparka götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.