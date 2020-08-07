Beyrut'taki patlamadan yeni görüntüler!

İHA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı’ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120’si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından bölgeye yakın bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntüleri daha ortaya çıktı. Görüntülerde işyerindeki kadınların neler olduğunu görmek için cam kapıdan dışarı baktığı ve bazı insanların sokakta koştukları görülüyor.

Bir süre sonra ise patlamanın etkisi ile işyerinin kapısının tuzla buz olurken, kapıdaki kadınlardan biri metrelerce uzağa fırlıyor.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.