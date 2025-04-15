Geçtiğimiz ay Moskova'da basın toplantısı düzenlenen 'Bi Umut' filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'yı deneyimli oyuncu Hülya Duyar, Umut adını verdiği genci ise Rus oyuncu Leon Kemstach canlandıracak.

Hayat Van Eck, Hülya Duyar ve Celal Öztürk

Hülya Duyar ve Leon Kemstach'ın yanı sıra; Celal Öztürk (Tunahan), Hayat Van Eck (Alihan) ve Gürberk Polat’ı (Mehmet Ali) Gülsüm Kabadayı’nın üç oğlu rolünde yer alacak. Filmin kadrosunda ayrıca; Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi isimler de yer alıyor. Filmin okuma provası İstanbul'da gerçekleştirilirken, Türk ve Rus oyuncular ilk kez bir araya geldi.

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'Bİ UMUT' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan 'Bi Umut' filmi, trafik kazası sonrası felç kalan ve DNA testlerine rağmen kimliği belirlenemeyen bir çocuğa 'Umut' adını vererek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın sınır tanımayan sevgisini konu alıyor. Kendi çocuklarıyla birlikte bu yatalak gence de bakan Gülsüm Anne, sadece Türkiye’de değil, Rusya’da da derin bir etki yarattı.