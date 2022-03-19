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Haberler Sağlık Biberiye Çayının Faydaları ve Zararları Neler? Biberiye Çayı Neye İyi Gelir, Nasıl Hazırlanır?
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Biberiye çayı faydaları ve zararları nelerdir? Biberiye çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Biberiye bitkisi çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bir bitkidir. Özellikle Asya, Amerika ve Avrupa’da sağlık için kullanılan biberiye bitkisinin içerisinde pek çok farklı vitamin bulunmaktadır. Biberiye çayı en çok kullanılan formu olmasının yanı sıra biberiye bitkisi yemeklerde kullanılacağı gibi yağı da elde edilerek sağlık alanında kullanılabilir.

Biberiye Çayının Faydaları ve Zararları Neler? Biberiye Çayı Neye İyi Gelir, Nasıl Hazırlanır?
Biberiye çayının faydaları
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Biberiye bitkisinden elde edilen biberiye çayı insan sağlığı için birçok faydayı içerisinde barındırır. Yüksek oranda E, D, C, B ve K vitaminleri içeren biberiye çayı hem fosfor hem de demir bileşenlerini de barındırır. Biberiye çayı kurutulmuş biberiye yapraklarından elde edilir. Sindirim sistemine iyi gelen biberiye çayı diyet yapmak isteyen kişiler tarafından da kullanılır. Biberiye çayının faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da paylaşıldığı için halk arasında da popüler bir çaydır.

Biberiye Çayı Faydaları

  • Biberiye çayının adet söktürücü özelliği vardır. Aynı zamanda regl sancılarını da azaltır.
  • Esanslı bir kokuya sahiptir. Bu yüzden rahatlatıcı bir etkisi bulunur.
  • Biberiye çayı içiminin yanı sıra kaynayan su buharı cilde tutulduğunda gözenekleri açar.
  • Migren ağrılarına iyi gelir.
  • Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu da bağışıklık sistemine iyi gelir. Hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.
  • Meme kanseri başta olmak üzere farklı kanser türlerine iyi gelir.
  • Sindirim sistemine iyi geldiği için kabızlık ve hazımsızlık problemlerine iyi gelir.
  • Vücutta bulunan fazla ödemin atılmasında yardımcı olur.
  • Solunum yollarını açar.
  • Ağız yaralarının iyileşme süresini kısaltır.

Biberiye Çayının Zararları

Biberiye çayının insan sağlığına yararları olsa da zararları da olabilir. Bu yüzden tüketmeden önce gerekirse doktora başvurulmalı ya da tüketim miktarı aşılmamalıdır. Biberiye çayı fazla tüketildiğinde şu yan etkiler ortaya çıkabilir:

  • Gün içinde bir fincan tüketimi uzmanlar tarafından önerilir. Fazla tüketimde ise zehirlenme meydana gelebilir. Bu yüzden özellikle gebe kadınlar tarafından tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
  • Biberiye çayı epilepsi krizlerine neden olabilir. Epilepsi hastalarının tüketmesi önerilmez.
  • Kan dolaşımını arttırıcı özelliği bulunur. Bu nedenle yüksek tansiyon hastaları da tüketimde dikkat etmelidir.
  • Ülser ve kolit hastalarının artmasına sebep olabilir. Bu yüzden bu sağlık problemleri bulunan kişilerin biberiye çayından uzak durması gerekmektedir.

Biberiye Çayı Tansiyonu Düşürür Mü?

Biberiye çayı tansiyona iyi gelen bitkiler arasında yer almaz. Özellikle yüksek tansiyon problemi olan kişiler tarafından biberiye çayı tüketilmemelidir. Aksi halde tansiyonun daha da yükselmesine yol açabilir.

Biberiye Çayı Adet Söktürür Mü?

Biberiye çayı kadınlar için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Biberiye çayı adet sorunu olan kadınlar tarafından kullanılabilir. Biberiye çayının adet söktürücü özelliği bulunduğu gibi regl sancılarının azalmasında da yardımcı olur. Biberiye çayının bir diğer özelliği de rahimde meydana gelen kistlerin yok edilmesini sağlar.

Biberiye Çayı Migrene İyi Gelir Mi?

Biberiye çayı ile ilgili merak edilen konulardan biri migrene iyi gelip gelmediğidir. Biberiye çayı migren hastalığı olan kişiler tarafından tüketildiğinde iyi gelir. Gün içerisinde 3 ya da 4 fincan içilen biberiye çayı düzenli içildiğinde migren ağrılarını azaltır.

Biberiye Çayı Nasıl Hazırlanır?

Biberiye çayının hazırlanması oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bunun için biberiye sağı ve yaprakları kullanılır. Küçük bir tencere içerisinde 2 bardak su içerisine bir tutam kurutulmuş biberiye yaprakları ve sapını ekleyebilirsiniz. 10 dakika boyunca kaynattığınız biberiye yapraklarını ocaktan aldıktan sonra süzün ve tüketin.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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