Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir bitki ve baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi olan biberiye birçok nörolojik ve sinirsel sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Alzheimer ve demans hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Pek çok vitamin ve mineral içeren bu yararlı bitki ayrıca oldukça güçlü bir antioksidandır. Biberiye özü ve yağı serbest radikallere karşı koruyucudur, bu sebepten ötürü uzmanlar onun kanseri önlediği görüşündedir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren biberiye ayrıca eklem rahatsızlıklarına, kalp sağlığına ve kas spazmlarına karşı etkilidir. Baharat olarak çok yaygın kullanılan biberiyenin yağı ve çayı da şifa amacıyla kullanılabilmektedir.

Biberiyenin Faydaları Nelerdir?

• Sindirim Sistemine İyi Gelir: İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolitgibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.

• Kanserin Gelişmesini Engeller: Biberiyede bulunan; karnosol, rosmarinik, betülinik ve karnosik-asit kansere karşı koruyucudur. Bitkinin özleri; cilt kanseri, lösemi, meme, karaciğer kanseri, prostat, mesane, yumurtalık, kolon, akciğer kanseri ve pankreas kanserlerine karşı tesirlidir. Hücrelere zarar vermeyen bir tedavi yöntemi olarak doktorunuzun gözetiminde, kemoterapi ilaçlarınızla beraber kullanabilirsiniz.

• Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Biberiyedeki antioksidan bileşikler; vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikincil bir savunma hattı oluşturur ve vücudun bütünlüğüne zarar verebilecek pek çok farklı hastalığa ve patojene karşı savunma sağlar. Serbest radikal denen zararlı parçacıkları etkisiz hale getirir.

• Güçlü Bir İltihap Önleyicidir: Kas, eklem ve kan damarlarında enflamasyonu azaltarak; gut, kan basıncı bozuklukları, artrit gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel zorlanma ya da yaralanmalara karşı direnç sağlar.

• Sinir Sistemine Koruma Sağlar: Biberiyenin yapraklarından elde edilen özler; karnosik ve rosmarinik asit gibi fenolik bileşikler içerdiği için nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler. Bu sebepten ötürü tamamlayıcı tıpta; ataksi, bunama, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde kullanılmaktadır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olmakla birlikte biberiyenin yağının solunmasının demans ve Alzheimer hastalığı olan kişilerde iyileştirici etkiler gösterme potansiyeli vardır.

• İdrar Söktürücüdür: Suyun vücuttan atılım hızını artırarak, patojenleri, tuzları ve aşırı yağları vücuttan atmaya yardımcı olabilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen üremiyi (idrarla atılan toksik atık ürünlerin kanda birikmesi) iyileştirmede yardımcı olmaktadır.

• Doğal Böcek İlaçlarında Bazı Böcekleri Öldürmek İçin Kullanılır: Sivrisinekler ve keneler gibi bazı kan emici böceklerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

• Kalsiyum Deposudur: Kalsiyum ve B6 vitamini deposu olan biberiye ilaç sanayinde geniş bir kullanım alanına sahip.

• Saç Uzaması: Biberiye yağı; saç büyümesini arttırır, kelleşmeyi önler, grileşmeyi yavaşlatır, kepeklenmeyi ve kuru saç derisini tedavi eder. 2015’te yayınlanan bir çalışmada; biberiye yağının, saç büyümesini artırarak androgenetik alopesi (kellik) vakalarını tedavi etme konusunda %2’den daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kafa derisinin mikro sirkülasyonunu artırarak iyileşmeyi teşvik eder ve şampuanlamadan sonra saç kaybını azaltır.

• Karaciğer Hasarını Azaltır: Biberiye; geleneksel tıpta karaciğerdeki koruyucu etkisi için kullanılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma; biberiye ve zeytin yaprağı ekstraktlarının karaciğer sirozunu azaltmada yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

• Stresi Azaltır: Biberiyenin; anti-depresan etkileri üzerine yapılan bir araştırma, yalnız bitki aromasının, ruh halini iyileştirmek ve zihni temizlemekle bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Kronik anksiyete ve depresyondan şikayetçi olanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. Ayrıca; tükrük kortizol (stres hormonu) seviyesini azaltır, bu da vücuttaki gerilimin hafiflemesine sebep olur.