"Biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Sosyal medyada 7 Ağustos'ta yayılan ve "Yenişehir'de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın perde arkasında başka bir durum çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yolören Mahallesi'nde çekildiği belirlenen görüntülerdeki üretici E.B., iddiaları yalanladı. Depodan çıkan ve artık tüketim ya da satış için uygun olmayan "çıkma" biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini söyleyen üretici, "Videoyu sadece arkadaş grubuma göndermek için çektim. İznim olmadan sosyal medyada paylaşıldı ve çarpıtıldı" dedi.

E.B., videoda geçen "Biber üreticisi isyanda" sözlerinin de kendisine ait olmadığını, o an yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini belirtti.

Yetkililer, kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı için sorumlular hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.