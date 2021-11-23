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Haberler Gündem 3. Sayfa KOCA VAHŞETİ! SON DAKİKA: Bıçağı eşinin göğsünde kıran adamdan şaka gibi savunma! - Haberler
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Bıçağı eşinin göğsünde kırmıştı! İşte nedeni!

Aksaray'da eşi Sevgül Ulaşkın'ı (51) uyurken kolundan ve göğsünden bıçakla yaralayan Ramazan Ulaşkın (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulaşkın'ın ilk ifadesinde, eşiyle ilaçlarını düzenli kullanmadığı için tartıştıklarını, bir gün sonra da onu bıçakladığını söylediği ifade edildi. Bıçağın kırılıp Sevgül Ulaşkın'ın göğsünde kalan parçası ise ameliyatla çıkarıldı

KOCA VAHŞETİ! SON DAKİKA: Bıçağı eşinin göğsünde kıran adamdan şaka gibi savunma! - Haberler
Bıçağı eşinin göğsünde kırmıştı! İşte nedeni!
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DHA

Aksaray'da, dün saat 07.30 sıralarında Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4´üncü katında meydana geldi. Ramazan Ulaşkın, evde uyuyan eşi Sevgül Ulaşkın'a mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kolundan bir ve göğsünden 3 bıçak darbesi alan Sevgül Ulaşkın, çığlık atarak yardım istedi.

Çığlıkları duyan oğlu ve gelini odaya girip Ramazan Ulaşkın'ı engelledi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIRIK PARÇA AMELİYATLA ÇIKARILDI

Sevgül Ulaşkın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgül Ulaşkın'ın çekilen röntgeninde bıçağın göğsünde kırılıp saplı kaldığı anlaşıldı.

Yapılan ameliyatla bıçağın kırılan parçası çıkarıldı. Sevgül Ulaşkın´ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

"İLAÇLARI İÇ DEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Ulaşkın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan Ulaşkın'ın ifadesinde, ilaçlarını düzenli kullanmadığını öne sürdüğü eşiyle bir gün önce akşam tartıştıklarını, sabah da uyurken onu bıçakladığını söylediği belirtildi.

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