DHA

Diyarbakır'da kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin Kayapınar ilçesinde C.T. adlı şahsın, kesici aletle yaraladığı Recep Coşkun'u (32) ağzına toprak doldurup boğduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Recep Çoşkun

DHA'nın haberine göre olay, dün sabah merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleşti. Cadde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan Recep Coşkun’un ağzının da toprak dolu olduğu görüldü. Coşkun’un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.’yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı.

Coşkun’un cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedilirken, C.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.