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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da bıçaklanıp hastane önüne bırakılan genç öldü
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Bıçaklanıp hastane önüne bırakılan gençten acı haber

Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara'da bıçaklanıp hastane önüne bırakılan genç öldü
Bıçaklanıp hastane önüne bırakılan genç öldü
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İHA

Ankara'da, hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

24 yaşındaki Hüseyin Çevik, akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde Sincan ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin Acil Servis girişi önüne bırakıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Ağır yaralı Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Memleketi Beypazarı'nda toprağa verileceği öğrenilen Çevik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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