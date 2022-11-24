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Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği Bıçaklar Çekildi filmi sinema perdesinin ardından televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 2019 yılında derin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bıçaklar Çekildi (Knives Out) sinemaseverlerin dikkatini çekmeye başardı. İşte Bıçaklar Çekildi filmi hakkında tüm merak edilenler...

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  • Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Knives Out ne zaman çekildi?

    Bıçaklar Çekildi filmi sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarına taşınıyor. 24 Kasım akşamı televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Rian Johnson oturduğu aynı zamanda senaryosunu yazdığı film içinde komedi ve suç öğelerini barındırmaktadır. Peki Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Knives Out ne zaman çekildi? İşte detaylar...

     
  • Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Knives Out ne zaman çekildi?

    BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Tanınmış polisiye yazarı Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda, meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır. Harlan'ın ilişkileri kopuk ailesinden, sadık personeline, Blanc, Harlan'ın zamansız ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için anlamsız kandırmacalar ve yalanlardan oluşan bir yılan hikâyesini çözmeye çalışacaktır.

     
  • Bıçaklar Çekildi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Knives Out ne zaman çekildi?

    BIÇAKLAR ÇEKİLDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Daniel Craig

    Chris Evans

    Ana de Armas

    Jamie Lee Curtis

    Michael Shannon

    Don Johnson

    Toni Collette

    LaKeith Stanfield

    Christopher Plummer

    Katherine Langford

    Jaeden Martell

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