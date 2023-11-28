Bıçaklayıp hastaneye götürdüler

Bıçakladıkları kişiyi hastaneye götürdüler Çorum'da bir kişi, husumetli olduğu 5 kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan kişi daha sonra husumetlileri tarafından hastaneye götürüldü. Şüpheliler hastane önünde gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:09 facebook

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