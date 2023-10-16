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        Haberler Dünya Amerika Biden İsrail'e mi gidiyor?

        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Biden'ın İsrail'e gideceği yönündeki haberleri yorumladı

        ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e mi gidecek? Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Biden'ın İsrail'i ziyaret edebileceği yönünde dolaşıma giren haberleri değerlendirdi

        Ali Çınar
        acinar@haberturk.com
        Giriş: 16.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:18
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        Biden İsrail'e mi gidiyor?
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        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar şunları aktardı:

        ABD'de, Beyaz Saray ve Dışişleri'nde böyle bir bilgi yok. İsrail odaklı haber veya sosyal medya kanallarında 'Başkan Biden Çarşamba geliyor' diye lanse ediliyor. Biden bugün Colorado'ya gidecekti, iptal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortaya çıkarsa biz görebileceğiz. Güvenlik nedeniyle gizli tutulacağı için onun için Başkan Biden'ın gidip gitmeme durumunu ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz.

        GERİ ADIM YOK

        Başkan Biden 'İsrail'in Gazze'yi işgali büyük hata olur' diyor ama Hamas'ın yok edilmesi gerekiyor diyor. Bunu Biden'ın ağız değiştirmesi olarak yorumlamaması gerekir. Biden aralıksız İsrail'e her anlamda destek olacağı haberi var. Biden'ın 'Filistin halkını Hamas temsil etmiyor' açıklaması uluslararası tepkiler ve BM'nin açıklamalarından dolayı biraz frene basmak olsa bile İsrail'e 'dur' diyecek Biden olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir geri adım atma konusu yok.

        İKİNCİ ZİYARET

        Blinken ikinci kez İsrail'de. Netanyahu ile görüştü ve hatta sirenler çaldı. Acilen 5 dakika barınağa götürmek zorunda kaldılar. Blinken 'Ne gerekiyorsa desteğimiz devam edecek' açıklaması var. Neden ikinci kez İsrail'i ziyaret etti peki? Analiz ve değerlendirme olarak görüştüğü 6 Arap ülkesinin görüşlerini İsrail'e aktardı diyebilirler.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir

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        #Biden İsrail ziyaret
        #haberler
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