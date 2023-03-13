Biden: Ne gerekiyorsa onu yapacağız

HABERTURK.COM

ABD otoriteleri , Silikon Vadisi Bankası'nın daha geniş bir finansal krizi tetikleme ihtimali üzerinde dururken, ABD Başkanı Joe Biden yaşanan bankacılık kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların bankaya hücum etmesine gerek olmadığını söyleyen Biden yaşanan zararın ABD'li vergi mükelleflerine yüklenmeyeceğini ve gerekli likiditenin sigorta fonlarından geleceğini kaydetti.

ABD'li vatandaşların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve 2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Joe Biden, Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

Biden sorunlu bankaların yatırımcılarının korunmayacağının altını çizerek kimsenin kanunların üstünde olmadığını ifade etti.

PİYASANIN TANSİYONU DÜŞMEDİ

Biden'in açıklamaları piyasanın tansiyonunu düşürmeye yetmedi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed)

22 Mart toplantısında faizi değiştirmeme olasılığı yükseldi.

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmeleri ABD tahvil getirilerinde keskin düşüşlere yol açtı. ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi bugün 45 baz puan düşüş ile yüzde 4.138'e kadar geriledi ve bu Eylül 2008'den bu yana görülen en büyük düşüş . ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 23 baz puan düşüşle yüzde 3.476'yı gördü.

New York Borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0.28, S&P 500 endeksi yüzde 0.69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.87 düştü.

Hükümetin SVB'yi desteklemesine rağmen First Republic Bank hisselerindeki yüzde 60 civarındaki değer kaybı, banka hisselerinde düşüşe öncülük etti.

Avrupa Bankacılık Endeksi bugün yüzde 6.3 geriledi, bu son 1 yılda görülen en büyük günlük düşüş

Ons altin günlük yüzde 2.1 yükselişle 1.908 dolara yükseldi, gümüş yüzde 5.6 prim yaptı.

Brent petrol ise 6 Şubat’tan bu yana ilk kez 80 doların altını teset etti. Credit Suisse Group'un risk primi ise ABD'li banka SVB'nin iflasıyla alevlenen bankacılık krizi sonrası 44 baz puanlık artışla 446 baz puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

SVB'NİN İFLASI SONRASI ÖNLEMLER AÇIKLANDI

SVB'nin (Silicon Valley Bank) çöküşü, geçen hafta açıklanan kripto odaklı banka Silvergate'in kapatılmasıyla birlikte geldi. ABD’de yetkililer Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından finansal sisteme olan güveni artırmak için olağanüstü bir dizi önlem açıkladı.

ABD bankacılık sektörü SVB krizinden sadece birkaç gün önce kripto sektörü odaklı Silvergate Capital Corp.’un bankasını kapatma kararı almasıyla büyük bir sürpriz yaşamıştı. Pazar günü ise benzer bir haber New York merkezli Signature Bank’ten geldi. Bankanın, eyalet yetkilileri tarafından kapatılması üzerine ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD’nin tasarruf mevduatı sigorta fonu olan Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) ortak bir açıklama ile bankacılık sistemine güveni tesis etmeye yönelik adımlar duyurdular.