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Biden, Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü" olmadığını söyledi

ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 3 tur oylamanın sonunda da belli olmamasının 'ülke için utanç verici' olduğunu belirtti. Eski başkan Trump da açıklama yaparak, partisinden yeterli desteği almayan aday McCarthy'e oy verme çağrısı yaptı.

Biden, Temsilciler Meclisi'nde başkan seçilememesinin
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanı'nın seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.

Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

ESKİ BAŞKAN TRUMP'TAN DESTEK

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada meclis başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'e oy verme çağrısı yaptı.

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yayımladığı mesajında, oylama gecesi bazı "iyi istişarelerin" yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tüm harika Cumhuriyetçi milletvekillerimiz için Kevin'e oy verme, meseleyi sonlandırma, zaferi elde etme ve çılgın Nancy Pelosi'nin yuvası Kalifornia'ya hüzünlü bir şekilde dönüşünü seyretme zamanı."

Trump, Cumhuriyetçilere "zaferlerini, utandırıcı bir yenilgiye dönüştürmemeleri" çağrısında bulundu.

Parti üyelerinin Temsilciler Meclisinde çoğunluk olma zaferini kutlamayı hak ettikleri görüşünü paylaşan Trump, "Kevin McCarthy iyi bir iş çıkaracak, hatta belki de harika bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

MCCARTHY ÜÇ OYLAMADA DA PARTİSİNDEN YETERLİ DESTEĞİ ALAMADI

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin 2 yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan 3 tur oylamada da üyeler Meclis Başkanını seçememiş, 4'üncü oylama 4 Ocak'a ertelenmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Fotoğraf: AP

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