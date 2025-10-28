BİFO'dan Saygun’a Armağan konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, müzik tarihimizin öncü bestecisi, müzikolog ve eğitmen Ahmed Adnan Saygun için 6 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de bir anma konseri gerçekleştirecek. Bu özel gecede onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’ya güçlü tekniğiyle tanınan Fransız çellist Marc Coppey eşlik edecek. Saygun’un ulusal renkleri modern bir orkestral yapıyla temsil eden “Viyolonsel Konçertosu”, Coppey’nin incelikli yorumuyla buluşacak.

Konserde, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden ve Saygun’un da işbirliği için Anadolu’da halk müziği araştırmaları yaptığı Béla Bartók’un en sevilen yapıtlarından biri olan “Orkestra için Konçerto” yer alacak. Macar halk müziğinden ilham alan temaları, enerjik ritimleri ve orkestral zenginliğiyle öne çıkan bu eserin ardından, genç şef Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Saygun’un, Anadolu’nun özgün köklerinden etkilenerek bestelediği “Manastır Türküsü”nü yorumlayarak konserin güçlü finaline imza atacak.

Anma konseri, Saygun ve Bartók gibi iki usta bestecinin beslendiği kültürler arası köprüler üzerine düşünmek ve ulusal ezgilerin 20. yüzyılın müzik diliyle nasıl bütünleştiğini deneyimlemek adına kaçırılmayacak bir fırsat...