BİFO ile Mozart’tan Macar ezgilerine

Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu gözaltına alırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu taraf... Daha Fazla Göster Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu gözaltına alırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (DHA) Daha Az Göster