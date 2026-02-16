BİFO ile Mozart’tan Macar ezgilerine
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 26 Şubat'ta Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda klasik dönemin zarafetini 20. yüzyılın folklorik renkleriyle buluşturuyor. BİFO konserinde piyanist François-Frédérick Guy müzikseverlerle bir araya geliyor
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik dönemin zarafetini 20. yüzyılın folklorik renkleriyle buluşturan görkemli bir konserle Şubat ayını uğurluyor.
26 Şubat’ta gerçekleşecek konserde BİFO’nun konuğu Mozart ve Beethoven yorumlarıyla tanınan Fransız piyanist François-Frédérick Guy olacak. Haydn’ın uvertürüyle başlayacak konser, Mozart’ın 22. Piyano Konçertosu ile devam edecek.
Bartók ve Kodály’nin klasikleşmiş eserleri ve Brahms’ın 1 numaralı Macar Dansı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda yankılanacak.
26 Şubat’ta gerçekleşecek konserde Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, dinleyicilerini zengin bir programla selamlıyor. Klasik ve modern repertuvarların kesiştiği bu özel program, klasik dönemin inceliğini 20. yüzyılın folklorik dokusuyla buluşturarak müzikseverlere sezonun en keyifli yolculuklarından birini vadediyor.
Carlo Tenan yönetimindeki BİFO’nun eşlik edeceği konuk solist, günümüzün önde gelen yorumcularından biri olan Fransız piyanist François-Frédérick Guy. Paris Konservatuvarı’ndaki eğitiminin ardından Avrupa’nın köklü orkestralarıyla aynı sahneyi paylaşan Guy, özellikle Beethoven’ın tüm piyano sonatlarını ve konçertolarını seslendirdiği performanslarıyla uluslararası eleştirmenlerden büyük övgüler toplamış bir isim. Müzikalitesi, şiirsel yorumu ve geniş repertuvarıyla tanınan sanatçı, Mozart’ın 22 numaralı Piyano Konçertosu’nda dinleyicileri klasik dönemin derinliklerine davet edecek.
Klasik dönemden Macar renklerine uzanan programın açılışında Haydn’ın Filozofun Ruhu operasının uvertürü müzikseverleri karşılayacak. Mozart’ın konçertosunun ardından konser, ritmik yapısı ve orkestral renkleriyle heyecan verici bir dans seçkisiyle devam edecek. Bartók’un "Dans Süiti, Sz.77", Kodály’nin "Galanta Dansları" ve Brahms’ın popüler "Macar Dansı no.1", orkestranın enerjisini zirveye taşıyarak geceyi noktalayacak.
MOZART’TAN MACAR EZGİLERİNE
26 Şubat 2026 Perşembe, 20.00
Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
CARLO TENAN şef
FRANÇOIS-FRÉDÉRICK GUY piyano
HAYDN Filozofun Ruhu (veya Orfeo ve Euridice) Uvertürü
MOZART Piyano Konçertosu no.22, KV 482
BARTÓK Dans Süiti, Sz.77
KODÁLY Galanta Dansları
BRAHMS Macar Dansı no.1
KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ
Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.