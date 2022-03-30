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Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İymenli ile aşk yaşayan Bige Önal, özel hayatıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Önal, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz" dedi

HABERTURK.COM
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bige Önal, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir gözlük mağazasında alışveriş yapan oyuncu, 1 saat boyunca yeni ürünleri kontrol etti. Beğendiği bir gözlüğü aldıktan sonra mağazadan çıkış yapan Önal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    "SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

    Geçtiğimiz ay köpeğinin sağlık sorunu olduğunu belirten ve ameliyat olması gerektiğini dile getiren Bige Önal, "Çok şükür ameliyat olmasına gerek kalmadı, şu an sağlığına kavuştu." açıklamasını yaptı.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    "PEK YAN YANA GELEMİYORUZ"

    Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İymenli ile aşk yaşayan ve uzun süredir yan yana görünmeyen Önal, ilişkisiyle alakalı da konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    AŞK YENİDEN

    Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bige Önal, geçtiğimiz yıl meslektaşı Aras Bulut İynemli ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin, ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilişkilerine bir şans daha tanıdığı konuşulmuştu.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    Sosyal meydada birbirlerini takip etmeyi sürdüren çiftten Önal, geçtiğimiz aylarda iddiaları güçlendiren bir hamlede bulunmuştu. İynemli'nin yayınladığı fotoğrafına ilk beğeni Önal'dan gelmişti. Bu hamle ile ikilinin barıştığı ortaya çıkmıştı.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    "ESTETİĞE KARŞIYIM"

    Öte yandan hakkında bilinmeyenleri anlatan Önal, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hiç estetiği olmadığını ifade eden oyuncu, "Allah korusun çok görsel bir sıkıntı olursa bir kaza falan, o zaman yaptırırım ama onun dışında ben biraz karşıyım. Kendini bu sebepten ötürü kötü hissedenleri ve yaptıranları anlıyorum. Onlara karşıymışım gibi bir şey yok." demişti.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

    "DOĞALLIĞI BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

    Önal, konuyla ilgili sözlerini, "Benim bireysel olarak istemediğim bir şey. Doğallığı bozduğunu düşünüyorum. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama şu an hiç oraya yakın değilim" şeklinde sürdürmüşü. Ünlü oyuncu, ayrıca, "Kendimle iyi anlaşabilen biri değilim." açıklamasını yapmıştı.
  • Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması

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