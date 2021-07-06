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Teknopark İstanbul'un 1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği BİGGCUBE Programında 9 girişim 200 bin TL'lik destek almaya hak kazandı.

Toplamda 1.8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul'un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü.

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 iş birlikçi kurum olmak üzere toplamda 63 kurum sürece devam ediyor. Teknopark İstanbul ayrıca ilk kez uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı programda en çok girişimci kazandıran 4'üncü kuruluş olma başarısını elde etti.

Teknopark İstanbul'un, kendi girişimcilerinin şirket kuruluş masraflarını karşıladığı, ücretsiz yer tahsis ettiği ve bütün kuluçka imkanlarını girişimcilere sunduğu kaydedildi. Sürecin devamında BİGGCUBE kapsamında hibe alan girişimcilerin iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmeleri ve ortaya çıkacak ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileştirilmesinin sağlanmaya odaklanıldığı belirtildi.