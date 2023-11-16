Haberler Televizyon Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu

Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu Bihter filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu yeniden uyarlanıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un yer aldığı film dijital yayın platformu Prime Video'da izleyici karşısına çıktı. İşte, Bihter filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:47 facebook

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Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği Bihter filminin senaryosunu ise Merve Göntem kaleme aldı. Bihter filmi 16 Kasım itibarıyla filmseverler ile buluştu. Peki, Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu nedir? İşte, filmin oyuncu kadrosu...

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BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE? Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder.