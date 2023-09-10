Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti

        TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde, Ertuğrul Gazi Türbesi´ne ziyarette bulunup, dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik´in Söğüt ilçesindeki 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Kurtulmuş´un yanı sıra şenliklerde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de yer aldı.

        'BİZLERE IŞIK TUTMAKTA'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        G20'de yoğun diplomasi trafiği
        G20'de yoğun diplomasi trafiği
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üreme...
        Bilecik'teki hayvan hastanesi hem rehabilite ediyor hem de kontrolsüz üreme...
        Jandarma Bandosu, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konse...
        Jandarma Bandosu, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konse...
        Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar
        Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
        Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
        Bakan Aşkın Bak: Bu toprakların çocukları asla boyunduruk altına girmez
        Bakan Aşkın Bak: Bu toprakların çocukları asla boyunduruk altına girmez