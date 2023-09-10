TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret etti
TÜRKİYEBüyükMillet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde, Ertuğrul Gazi Türbesi´ne ziyarette bulunup, dua etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik´in Söğüt ilçesindeki 742'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Kurtulmuş´un yanı sıra şenliklerde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de yer aldı.
'BİZLERE IŞIK TUTMAKTA'