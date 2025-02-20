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        3 gündür kayıptı, boş köy evinde bulundu

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Fatma Çay (49), boş bir köy evinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:10
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        3 gündür kayıptı, boş köy evinde bulundu
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        BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Fatma Çay (49), boş bir köy evinde bulundu. Fatma Çay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar köyünde oturan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Fatma Çay, 3 gün önce evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan annesi Hilmiye Çay (72), çevrede yaptığı aramada Fatma Çay’ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çay'ın bulunması için jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT ve kentteki arama- kurtarma derneklerinden 83 kişilik arama- kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, bölgede dron ve iz takip köpekleriyle arama yaptı. Fatma Çay, Kozpınar köyündeki boş bir evde bulundu. Kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Fatma Çay, ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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