Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından eğitim uçuşu için havalanan kadın pilot D.K.'nin kullandığı uçak, Bilecik'in Bozüyük ilçesi semalarında arızalandı. Pilot D.K.’nin tarlaya zorunlu iniş yaptığı uçak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

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