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        Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptığı tarlada kırıma uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:06
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        Tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
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        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde eğitim uçağı, zorunlu iniş yaptığı tarlada kırıma uğradı. Ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

        Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki havaalanından eğitim uçuşu için havalanan kadın pilot D.K.'nin kullandığı uçak, Bilecik'in Bozüyük ilçesi semalarında arızalandı. Pilot D.K.’nin tarlaya zorunlu iniş yaptığı uçak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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