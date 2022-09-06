Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şarkıcı Zeynep Bastık müzikseverlerle buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından "100. Yıl Kurtuluş Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini söyledi.

Subaşı, Bilecik için anlamlı bir günü şarkıcı Zeynep Bastık'ın sevilen şarkılarıyla taçlandırdıklarını ifade etti.

Subaşı, şarkıcı Bastık'a Atatürk tablosu hediye etti.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

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