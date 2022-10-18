Bilecik'te üreticilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

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BİLECİK (AA) - Buğday ve Arpa Üretimini Destekleme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri ilçelerinde 247 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Gölpazarı'ndaki dağıtım töreninde, 810 çiftçiye toplam 247 ton buğday ve arpa tohumu verildiğini belirtti.

Projenin 3 milyon lira bütçeli olduğunu ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:



"Devletimizin desteğiyle yerli ve milli tohumları toprakla buluşturacağız. Dağıtılan tohumlarla ilimiz genelinde toplamda 25 bin 352 dekar arazi ekilebilecek. Tek ihtiyacımız olan şey çalışmak. Devletimiz üretmek isteyene desteğini esirgemiyor. Geçtiğimiz yıl Bilecik’te ekili alan 493 bin dekardı. Bu sene 533 bin dekarı bulmuştur. Sadece 5 başat üründe devletimizin vermiş olduğu katkılarla ve çiftçilerimizin gayretleriyle ekili alanda ciddi bir artış elde ettik. Yalnızca ayçiçeğinde 60 bin dekar olan ekili alanımız verilen desteklerle 90 bin dekara çıkmıştır. Toplam ekili alanımız ise 40 bin dekar artmıştır."



Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Süer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın hazır bulunduğu törende, çiftçilere arpa ve buğday tohumları teslim edildi.

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