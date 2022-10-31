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Bilecik'te "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" programı düzenlendi

AA

Bilecik'te "Adım Adım 2023 Köyüm Benim" programı düzenlendi

BİLECİK (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri ve MYK üyeleri köy ziyaretlerini sürdürüyor.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK üyeleri Yavuz Tellioğlu ve Şahin Gürz, “Adım Adım 2023 Köyüm Benim” temalı köy ziyaretleri kapsamında Bilecik’ in Bozüyük ilçesinde Kandilli, Kovalca, Söğüt ilçesinde Küre, Geçitli ve Pazaryeri ilçesinde Karaköy köylerinde vatandaşlarla sohbet toplantıları gerçekleştirdi.

Milletvekili Varlı, AA muhabirine, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bilecik köylerinde ziyaretlerde bulunduk. Kendimiz konuştuk, köylü vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini dinledik notlarımızı aldık. İnşallah yapılması gerekenleri imkânlarımız dâhilinde yerine getirmek için çalışacağız. Aslıda çok daha sık gelmemiz gerekiyor ama çalışmalarımız dolayısıyla bazı zaman vakit bulamıyoruz. İl ve ilçe başkanlarımız sık sık köylerimizi ziyaret edip vatandaşlarımız ile görüşüyorlar. Ben Bilecik halkını çok medeni ve misafirperver gördüm, çok memnun kaldım. Tüm Bilecik halkına, il ve ilçe başkanlarımıza ve Karaköy halkına teşekkür ediyorum." dedi.

MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli de "Ziyaretlerde bulunan sayın vekil ve MYK üyelerine ilçem ve Karaköy köylülerim adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Karaköy muhtarı ve köylülerimizin isteklerini dinledik. Benim isteğim bu ziyaretlerin daha sık yapılmasından yanadır.” diye konuştu.

Ziyarete, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, MHP Bilecik İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, İl Genel Meclis Üyeleri, Pazaryeri Belediye Meclis üyeleri, Karakö Muhtarı Adem Açık, partililer ve Karaköy köylüleri katıldı.

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