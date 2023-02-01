Bilecik'te ev yangını

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Caferler köyü Ümitler Mahallesinde Ali Aygündüz'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, evde olan Aygündüz'ü çıkartı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahşap ev, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



Yapılan incelemede, yangının bacadan çıktığı belirlendi.

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