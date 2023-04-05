Bilecik'teki Samrı Barajı'nda su tutulmaya başlandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Samrı Barajı'nda su tutulmaya başlandı.



DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu kapsamda Bilecik İnhisar Samrı Barajı'nın tamamlanarak su tutulduğunu bildirdi.



Gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Samrı Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Balta, şunları kaydetti:

"Temelden 42,7 metre yüksekliğe sahip Bilecik İnhisar Samrı Barajı 1,4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Samrı Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2023 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 17 milyon 660 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."



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