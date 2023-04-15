Bilecik'te köylüler 2013'ten bu yana iftar sofrasını paylaşıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu köyü sakinleri, 2013'ten bu yana ramazan aylarında iftarlarını muhtarlığın önünde birlikte yapıyor.

Geleneğe dönüşen birlik ve beraberlik sofrası için her sene ramazana günler kala köyde ve gurbette yaşayan hayırseverlerle irtibat kuruluyor.

İftar vermek isteyenlerin isimleri alınarak liste yapılıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, Koyunlu'da iftar vermek için köylerine geliyor.

Anlaşma yapılan yemek firması tarafından iftar öncesi getirilen yemeklerle sofra kuruluyor. İftara gelemeyen yaşlıların yemekleri ise gençler tarafından evlerine götürülüyor.

Her akşam yaklaşık 400 kişinin aynı sofrayı paylaştığı gelenek sayesinde köy sakinleri arasında birliktelik sağlanıyor, dayanışma artıyor.

Köy Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, halkın ramazan boyunca birlik beraberlik içinde iftar yaptığını söyledi.

Koyunlu halkının uygulamayı benimsediğini, geleneğin bundan sonra devam edeceğine inandığını dile getiren Emir şöyle konuştu:

"Muhtarlığımızın önderliğinde başlattığımız geleneğimiz 2013'ten beri devam ediyor. Allah, hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun, her akşam böyleyiz. Ramazan ayını dolu dolu yaşıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız ne yemek vermek isterse ona göre siparişini veriyor, aşçı getiriyor, biz burada servisimizi yapıyoruz. Genelde köyümüzde olan vatandaşlarımız veriyor ama dışarıdan vatandaşlarımız da yemek verebiliyor. Çok güzel birlik ve beraberlik oluyor."

İstanbul Pendik'te yaşayan ve iftar vermek için köyüne gelen Seyhan Çardak da iftarı birlikte yaparak ramazanın manevi havasını daha iyi hissetmek istediklerini anlattı.

Köyde yaşlılar hariç kimsenin evinde oruç açmadığını aktaran Çardak, "Hep birlikte iftar yapmak neşeli oluyor. Biz İstanbul'da yaşıyoruz, annem ve babam köyde yaşıyor. Bugün de biz köylümüze iftar vermek istedik. İnşallah bu geleneğimiz yüzyıllar boyu sürer." dedi.

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