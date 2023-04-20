Bilecikli çiftçiler seralarda domates ve salatalık fidesi ekimine başladı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde çiftçiler, seralarda domates ve salatalık fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Mikroklima özelliğine sahip iki ilçe ile çevresinde doğal gübre kullanılarak örtü altı tarımla üretilen domates ve salatalığın yüzde 70'i İstanbul'a gönderiliyor, kalanı ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde, Eskişehir ve Sakarya gibi yakın şehirlerdeki market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Bilecik'te 15 bin 661 dekar açık alanda, 4 bin 380 dekar ise örtü altı domates ve salatalık yetiştiriciliği yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde seralara giren üreticiler, diktikleri fidelerde ürünleri yaklaşık iki ay sonra hasat edecek.

İnhisar ilçesi Koyunlu köyü Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, köyde 650 dönüm örtü altı üretim yapıldığını, bu seralarda domates, salatalık, biber gibi sebzeleri ürettiklerini söyledi.

Toprak yapısı ve damlama sulama sisteminden dolayı kaliteli ürünler yetiştirdiklerini belirten Emir, "Kış sezonunu tamamladık, yaz sezonu için seralarımıza girdik. Üreticilerimiz yeni sezondan umutlu. Seralarımızdan bir yılda 3-4 kez ürün alıyoruz. Şu an domates ve salatalık sezonundayız." dedi.

Tarım ilacı kullanmadıklarını aktaran Emir, pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Üreticilerden Olcay Durmuş da çocukluğundan bu yana seracılıkla uğraştığını, 20 bin metrekarelik serada domates ve salatalık yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kışın marul ve yeşil soğan ürettiklerini, bugünlerde ise yaz sezonu için sera toprağını ve damlama sistemini hazırladıktan sonra fideleri toprakla buluşturduklarını anlatan Durmuş, "Yaz sezonunda 20 civarında işçiye istihdam sağlıyoruz. Sabah 06.30'da kalkıyoruz, fidelerimizi dikiyoruz ve işçiliğini yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz fideleri seralarımıza ekiyoruz. Böylece fide maliyetlerini azaltmış oluyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." diye konuştu.

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