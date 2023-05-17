Gölpazarı'nda "Gençlik Haftası"nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, “Gençlik Haftası” dolayısıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda Eskişehir Kızılay Kan Merkezince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İstiklal Mahallesi Pazar Yeri önünde yapılan kampanyada, kan verecek kişiler önce sağlık taramasından geçirildi. Durumları uygun görülenlerin kan bağışları kabul edildi.

Kampanya kapsamında 31 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Şahin, yaptığı açıklamada, Gölpazarı'ndaki bu kan bağışı kampanyasına katılan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurların, muhtarların ve halkın destek verdiğini söyledi.

Kan bağışı ve kan ihtiyacının hiç eksilmeyen, devam eden bir ihtiyaç olduğunu anlatan Şahin, "Bu ihtiyacı hissedip bu sıcak günde üşenmeden gelip kan bağışlamak isteyen tüm gönüllere minnettarız. Gençlik Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunup hayat kurtaran kahramanlarımıza sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.